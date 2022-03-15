Після важкої ночі в Києві: фото героїв-рятувальників

Столичні рятувальники невтомно продовжують ліквідовувати наслідки ударів окупанта, рятувати людські життя. Рятувальники є справжніми героями.

Фото рятувальників опублікував політик Олексій Гончаренко. Він висловив їм вдячність від кожного українця.

Увага У Києві окупанти обстріляли ще дві багатоповерхівки: 2 загиблих – жахливі фото руйнувань

Попри постійні атаки ворога, вони продовжують робити свою роботу. Минула ніч у Києві була неспокійною: під ранок ворог обстріляв житлові масиви міста. Внаслідок цього пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро.



Рятувальники після важкої ночі у Києві / Фото телеграм Олексія Гончаренка



Зруйнована обстрілами росіян столична багатоповерхівка / Фото телеграм Гончаренка

Гончаренко також опублікував відео наслідків обстрілу окупанта у Святошинському районі.

Постраждали дві житлові багатоповерхівки. Рятівники на місці. Попередньо один загиблий,

– написав політик.

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