Після вибуху на заводі в Німеччині знайшли тіла ще 3 загиблих

У німецькому місті Леверкузен 27 липня прогримів потужний вибух на хімічному заводі. Через 2 дні після цього аварійні служби виявили в завалах тіла ще 3 загиблих.

Кількість підтверджених смертей в результаті вибуху вже зросла до 5. Водночас 2 людей ще вважають зниклими безвісти.

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Правоохоронці обстежили місце пожежі

Вибух трапився на території одного з найбільших в Німеччині майданчиків розміщення об'єктів хімічної промисловості – Chempark. Внаслідок цього понад 30 людей отримали поранення.

Місцеві правоохоронці обстежують місце пожежі. За їхніми даними, наразі є сумніви, чи можливо пересуватися по всій території. Усе через те, що частинам конструкції загрожує обвалення, а інші зони забруднені.



Вибух на хімічному заводі у Німеччині / Фото DPA

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