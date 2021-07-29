Після вибуху на заводі в Німеччині знайшли тіла ще 3 загиблих
Джерело:Zeit
У німецькому місті Леверкузен 27 липня прогримів потужний вибух на хімічному заводі. Через 2 дні після цього аварійні служби виявили в завалах тіла ще 3 загиблих.
Кількість підтверджених смертей в результаті вибуху вже зросла до 5. Водночас 2 людей ще вважають зниклими безвісти.
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Правоохоронці обстежили місце пожежі
Вибух трапився на території одного з найбільших в Німеччині майданчиків розміщення об'єктів хімічної промисловості – Chempark. Внаслідок цього понад 30 людей отримали поранення.
Місцеві правоохоронці обстежують місце пожежі. За їхніми даними, наразі є сумніви, чи можливо пересуватися по всій території. Усе через те, що частинам конструкції загрожує обвалення, а інші зони забруднені.
Вибух на хімічному заводі у Німеччині / Фото DPA
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Вибух у Німеччині: коротко
- У Леверкузені 27 липня прогримів потужний вибух. Приміщення загорілося близько 09:30.
- Місцевим мешканцям рекомендували не відчиняти вікна та двері, адже територію огорнув чорний густий дим.
- Оператор Chempark розповів, що вибух стався на ділянці, де спалюють сміття. Крім того, у цих приміщеннях зберігають токсичні речовини.