Від 4 до 7 років: після викрадення Протасевича в Білорусі засудили 7 активістів

У Білорусі 25 травня до 7 років в'язниці засудили опозиціонера громадського руху "Європейська Білорусь" Павла Северинця. Окрім того, вироки оголосили ще 6 його колегам.

Вироки 25 травня ухвалив Могилівський обласний суд під головуванням судді Ірини Ланчевої. Активістів ув'язнили на терміни від 4 до 7 років.

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У Білорусі засудили 7 активістів

Вироки опозиційним активістам винесли на закритому судовому засіданні.

Павло Северинець був засуджений до 7 років суворого режиму нібито за організацію масових заворушень,

– мовиться у повідомленні.

До 7 років ув'язнення також засудили:

Євгена Афнагеля – координатора "Європейської Білорусі";

Андрія Войнича – активіста "Європейської Білорусі".

5 років тюрми суд призначив:

Павлу Юхневичу – активісту кампанії "Європейська Білорусь";

Максиму Вінярському – активісту кампанії "Європейська Білорусь";

Дмитру Козлову – блогеру YouTube-каналу "Сірий кіт".

Активістці та редакторці опозиційних телеграм-каналів Ірині Счастній дали 4 роки в'язниці.

Суд визнав, що нібито усі вони винні в організації масових заворушень та в підготовці до злочину. Сам опозиціонер Павло Северинець на засіданні заявив, що "Білорусь буде вільною".

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Правозахисники стверджують, що підсудні – політичні в'язні.

Вирок суду набуде чинності через 10 днів, якщо обвинувачені не будуть його оскаржувати.

Коротко про справу активістів

Павла Северинця затримали у червні 2020 року біля його будинку. Це трапилось після виступу на пікетах та перед черговими мітингами. Згодом проти нього відкрили кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину. Його також звинуватили у заворушеннях та тримали під вартою.

Андрія Войнича, Павла Юхневича та Євгена Афнагеля затримали у вересні 2020 року. У жовтні їм інкримінували участь у заворушеннях.

З тієї ж причини у січні 2021 року затримали Максима Вінярського.

Дмитра Козлова затримали та звинуватили у заходах, що порушують громадський порядок.

Ірину Счастну затримали за участь в заворушеннях.

До речі, справу проти 7 активістів розглядали два тижні. За підготовку матеріалів про суд затримали 2 журналістів – Олександра Буракова та Володимира Лабцевича. Згодом їх засудили до 20 днів адмінарешту. Крім того, біля суду затримали ще 2 активістів.