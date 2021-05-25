Від 4 до 7 років: після викрадення Протасевича в Білорусі засудили 7 активістів

У Білорусі 25 травня до 7 років в'язниці засудили опозиціонера громадського руху "Європейська Білорусь" Павла Северинця. Окрім того, вироки оголосили ще 6 його колегам.
Вироки 25 травня ухвалив Могилівський обласний суд під головуванням судді Ірини Ланчевої. Активістів ув'язнили на терміни від 4 до 7 років.
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У Білорусі засудили 7 активістів
Вироки опозиційним активістам винесли на закритому судовому засіданні.
Павло Северинець був засуджений до 7 років суворого режиму нібито за організацію масових заворушень,
– мовиться у повідомленні.
До 7 років ув'язнення також засудили:
- Євгена Афнагеля – координатора "Європейської Білорусі";
- Андрія Войнича – активіста "Європейської Білорусі".
5 років тюрми суд призначив:
- Павлу Юхневичу – активісту кампанії "Європейська Білорусь";
- Максиму Вінярському – активісту кампанії "Європейська Білорусь";
- Дмитру Козлову – блогеру YouTube-каналу "Сірий кіт".
Активістці та редакторці опозиційних телеграм-каналів Ірині Счастній дали 4 роки в'язниці.
Суд визнав, що нібито усі вони винні в організації масових заворушень та в підготовці до злочину. Сам опозиціонер Павло Северинець на засіданні заявив, що "Білорусь буде вільною".
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Правозахисники стверджують, що підсудні – політичні в'язні.
Вирок суду набуде чинності через 10 днів, якщо обвинувачені не будуть його оскаржувати.
Коротко про справу активістів
- Павла Северинця затримали у червні 2020 року біля його будинку. Це трапилось після виступу на пікетах та перед черговими мітингами. Згодом проти нього відкрили кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину. Його також звинуватили у заворушеннях та тримали під вартою.
- Андрія Войнича, Павла Юхневича та Євгена Афнагеля затримали у вересні 2020 року. У жовтні їм інкримінували участь у заворушеннях.
- З тієї ж причини у січні 2021 року затримали Максима Вінярського.
- Дмитра Козлова затримали та звинуватили у заходах, що порушують громадський порядок.
- Ірину Счастну затримали за участь в заворушеннях.
До речі, справу проти 7 активістів розглядали два тижні. За підготовку матеріалів про суд затримали 2 журналістів – Олександра Буракова та Володимира Лабцевича. Згодом їх засудили до 20 днів адмінарешту. Крім того, біля суду затримали ще 2 активістів.Зверніть увагу! У Мінську 23 травня літак рейсу Афіни – Вільнюс терміново приземлився через повідомлення про замінування. Вибухівку не виявили. Та влада затримала активіста, засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту. Також ув'язнили його дівчину.