Після війни Славутич може стати частиною Чернігівщини

Славутич у переспективі треба"переводити" до Чернігівської області. Адже під час окупації міста через віддаленість було важко комунікувати з Київської ОВА.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. Саме зі Славутичем пов'язано багато застережень.

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Добре, що громада Славутича протрималась

Громаду Славутича, по суті, одразу відрізали російські війська. Добре, що там були запаси води, борошна та іншого продовольства, і громада змогла протриматися,

– зазначив Безгін.

Аби уникнути таких ситуацій в майбутньому потрібно переносити підпорядкування міста до Чернігівської області. Проте це не так просто: потрібно напрацювати механізми, аби не було економіко-соціальних проблем у громади.

Якщо буде розуміння, що військовим адміністраціям було незручно працювати у такій конфігурації, це може бути предметом для обговорення та змін,

– уточнив Безгін.

Зазначимо що Славутич заснували у 1986 році – для евакуйованих з зони відчуження. Місто перебуває у підпорядкуванні Київській області, проте відстань до столиці – 186 кілометрів.

Дивіться на карті, де розташований Славутич:

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