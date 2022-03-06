Після війни, – Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України

Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з Ілоном Маском. Президент запросив винахідника до України, але після завершення війни.

Глава держави поспілкувався із засновником SpaceX, генеральним директором Tesla Inc 6 березня.

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Поговорили про можливі космічні проєкти та візит до України. Але про це – вже після завершення війни,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президента також подякував Ілону Маску за підтримку України словами та вчинками. Він додав, що наступного тижня до нас приїде чергова партія систем Starlink для зруйнованих міст.

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