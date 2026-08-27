Це не зовсім дипломатія. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Керівники спецслужб включаються тоді, коли виникають питання, які звичайними дипломатичними каналами вирішити складно або неможливо. Саме тому значно важливіше не те, скільки годин Реткліфф пробув у Москві, а те, яке повідомлення він міг туди привезти.

Реткліффу не потрібні були довгі переговори

Ми можемо лише припускати, про що насправді йшлося під час цього візиту. Версій зараз дуже багато.

Серед них – можливе припинення або призупинення війни Росії проти України, що було б політично вигідно Трампу напередодні проміжних виборів у США. Говорять також про заручників, яких Росія утримує та використовує як обмінний фонд.

Однак навряд чи питання заручників могло бути головною причиною настільки незвичного візиту директора ЦРУ.

Значно цікавіша інша версія: американська розвідка могла отримати інформацію про певні плани Кремля, зокрема щодо можливого бажання Путіна перевірити на міцність п'яту статтю НАТО. У такому разі завдання Реткліффа могло бути дуже простим: передати Москві, що Сполучені Штати знають про ці наміри, і попередити про наслідки.

Не виключаю й іншого сигналу від Трампа: якщо Росія не піде на згортання війни проти України, Київ отримає більше зброї та підтримки, а наслідки для Путіна можуть стати значно болючішими. Ми не знаємо, чи саме це почув Кремль. Але якщо Реткліфф приїхав передати таке попередження, для цього йому справді не були потрібні багатогодинні переговори.

Розвідники не ведуть переговори так, як дипломати

Я б не робив великих висновків із того, що директор ЦРУ прилетів до Москви й залишив її того самого дня.

Розвідники працюють не так, як дипломати. Такі контакти готуються заздалегідь. Перед ними можуть відбуватися контакти з російськими спецслужбами, визначається предмет розмови, і сторони розуміють, навіщо зустрічаються.

Спецслужбам не потрібно годинами обмінюватися дипломатичними формулюваннями. Вони можуть говорити значно простіше й конкретніше. Тому короткий візит зовсім не означає, що Реткліфф не виконав завдання, з яким прилетів.

Що могло насторожити Вашингтон?

Дивитися на цю поїздку потрібно і в ширшому контексті.

Європою прокотилася серія диверсійних актів. З'являлася інформація про дрони з вибухівкою біля українських літаків у Німеччині. На цьому тлі американці цілком могли попереджати Росію і про наслідки подальших дій у Європі.

Саме тому я б не намагався зараз вгадати одну конкретну тему, заради якої директор ЦРУ прилітав до Москви. Найважливіше ми побачимо далі.

Тепер треба дивитися на поведінку Росії

Після такого візиту я б уважно стежив за тим, чи зміниться поведінка Кремля. Чи відбудуться зміни у війні проти України? Чи зміниться поведінка Росії щодо Європи? Чи з'являться нові рішення Вашингтона щодо підтримки України?

Саме події після поїздки Реткліффа можуть дати значно більше інформації про зміст його розмов у Москві, ніж будь-які нинішні витоки та припущення.

Уже після відльоту директора ЦРУ з'явилася інформація, що Росія відкинула мирні пропозиції Трампа. Якщо це справді так, тепер питання вже до Вашингтона: якою буде його реакція на відмову Кремля?

Саме відповідь на це питання може показати, чи був візит Реткліффа черговою спробою домовитися з Москвою – чи останнім попередженням перед значно жорсткішими рішеннями.