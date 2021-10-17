Після захоплення влади в Афганістані: у ЄС на 40% зросла кількість прохачів притулку

Кількість прохачів притулку в країнах Євросоюзу значно зросла. Зокрема, це через збільшення кількості біженців з Афганістану.

Кількість заяв про надання притулку в ЄС у серпні 2021 року збільшилось на 40%. Про це заявила директорка Європейського агентства з підтримки надання притулку Ніна Грегорі.

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Загалом у країнах ЄС у серпні зареєстрували 56 тисяч заяв. Грегорі додала, що це той рівень, який був до пандемії коронавірусу.

Скільки заяв подали афганці

Афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану. Однак подавались також люди, які вже тривалий час живуть у Європі.

Грегорі зауважила, що сотні тисяч афганців шукали захисту в сусідніх з Афганістаном країнах.

Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу,

– сказала посадовиця.

Тому працюють над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.

Яка ситуація в Афганістані

Угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Іноземців одразу ж евакуювали з країни. Таліби відомі своїми жорстокими покараннями та звичаями. Вони почали обмежувати у правах жінок та дівчат, у країні зріс рівень насильства, а протести розганяли.

Тому такі дії призвели до хвилі біженців.