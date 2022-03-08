Після зустрічі з "Чорними запорожцями" від ворога залишилися лише чорні плями

8 березня 2022 , 08:31
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Джерело:

фейсбук-сторінка 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Українські захисники дають відсіч російським загарбникам. Наші воїни майстерно знищують окупантів та їхню техніку.

Відповідні кадри показали в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Відповідний допис військові 8 березня опублікували на своїй фейсбук-сторінці.

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"Так буде з кожним окупантом"

"Чорні плями на дорозі – знищена техніка ворога. 72 ОМБр так зробить з кожним, хто вдирається на українську землю. Слава Україні", – мовиться в їхньому повідомленні.  

Що залишилося від російських окупантів: дивіться відео

Інші заслуги "Чорних запорожців"

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Автор: Ірина Буртик