Після зустрічі з "Чорними запорожцями" від ворога залишилися лише чорні плями
8 березня 2022 , 08:31Читать новость на русском
Українські захисники дають відсіч російським загарбникам. Наші воїни майстерно знищують окупантів та їхню техніку.
Відповідні кадри показали в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Відповідний допис військові 8 березня опублікували на своїй фейсбук-сторінці.
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"Так буде з кожним окупантом"
"Чорні плями на дорозі – знищена техніка ворога. 72 ОМБр так зробить з кожним, хто вдирається на українську землю. Слава Україні", – мовиться в їхньому повідомленні.
Що залишилося від російських окупантів: дивіться відео
Інші заслуги "Чорних запорожців"
- Раніше "Чорні запорожці" ліквідували окупантів у селищі Баришівка, що на Київщині. Росіяни вдяглися у цивільне і хотіли втекти, але це їх не врятувало.
- Військові цієї ж бригади розгромили ворога під Броварами. Там українські захисники знищили 4 російських бойових машин піхоти та ще 2 танки.
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