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22:57, 6 липня
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Після вчинку Віди і Вукоєвіча хорватам не можна не симпатизувати, – Маркевич

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / 2day.kh.ua

Колишній головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич прокоментував скандал, що спалахнув на Чемпіонаті світу-2018 з футболу після того, як хорвати Домагой Віда і Огнєн Вукоєвіч виголосили слоган "Слава Україні!".

"Хлопці молодці, що так сказали, – заявив Маркевич в інтерв’ю сайту 24 каналу. – За такий вчинок Огнєнові та Домагою можна лише подякувати. Вони тривалий час виступали в Україні, в київському "Динамо", самі все бачили. Видно, що наша держава залишилася у них в серці. Реакція ФІФА, звісно, здивувала, адже нічого поганого в словах хлопців я не побачив. Зрештою, не став би звертати на це уваги. З часом усі вгомоняться".

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Відомий український тренер зізнався, що на ЧС-2018 симпатизує саме Хорватії.

"У них команда симпатична, грає в хороший футбол, – сказав Мирон Богданович. – Хорвати грали в нашій відбірковій групі. Приємно, що Україна поступилася не комусь із невдах, а мінімум півфіналістові чемпіонату світу. Після вчинку ж Віди і Вукоєвіча хорватам просто не можна не симпатизувати".

Повністю інтерв’ю з Мироном Маркевичем читайте вже найближчим часом на сайті 24 каналу.

Теги: Новини України Новини політики Новини спорту Скандал Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами ФІФА
Джерело: 24 канал
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