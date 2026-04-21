ШІ всіх не замінить: після війни державі будуть потрібні люди, які вміють працювати руками

Україна очікує завершення війни для початку стрімкого процесу відбудови. Однак, як наголошують експерти, країні не вдасться швидко оговтатися від війни без залучення трудових мігрантів.

Про це 24 Каналу розповів голова "Офісу міграційної політики", експертом з питань демографії та трудової міграції – Василь Воскобойник.

Чому трудові мігранти – єдиний вихід для України?

Для відновлення після війни, Україні потрібний якісний стрибок. Ключовою у цьому, на думку Василя Воскобойника, є ефективність. Без ефективного управління ресурсами і географічними можливостями, в Україну не повернуться не те що емігранти, а й не прийдуть іммігранти.

Виходячи з прогнозів Мінекономіки, нам для того, аби в наступні 10 років зростати з темпом у 7% (ми виходимо з того, що зараз війна закінчилася, а в нас починається економічна відбудова), буде потрібно додатково 4,5 мільйони робочих рук. Ці цифри були оприлюднені ще в грудні 2023 року. У листопаді 2025 року Міжнародна організація праці (профільна структура ООН, – 24 Канал) порахувала, що нам потрібно для тих самих темпів економічного зростання ще більше робочих рук. Біля 8,2 – 8,6 мільйона робочих рук. І це все додатково до чисельності робочої сили, яка в нас була у 2021 році,

– пояснив Воскобойник.

Україна повинна сформувати чіткі правила гри, утвердити верховенство права.

У 2025 році 74% українських підприємств відчули дефіцит кадрів (у будівництві нестача працівників сягає 30 – 50%). Порівняно з часом до повномасштабного вторгнення, ринок праці в Україні втратив близько 1,3 мільйона платників податків.

Тому поки людину на виробництві не замінить робот, а ШІ не навчить його класти цеглу на ці сумні, але показові цифри доведеться зважати,

– зазначив експерт.

Без залучення трудових мігрантів Україна ризикує стати країною зі "старим" населенням та низькою народжуваністю, із сотнями тисяч скалічених або вбитих війною людей.

Україна стрімко вимирає