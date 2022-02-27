Stefania гурту Kalush стала в мережі гімном незламності українців: дивовижні відео

Ще зовсім нещодавно трек Kalush Orchestra був фаворитом глядацького голосування Нацвідбору Євробачення. Але після нападу Росії, Stefania перетворилася в мережі на гімн незламності українців.

Користувачі тіктоку й інстаграму публікують десятки дивовижних роликів із воєнної реальності під цей трек і вже називають його "гімном визвольних дій". 24 канал зібрав кілька із цих відео українців, які продовжують боротися з кремлівськими загарбниками нашої землі.

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Під трек заправляють патронажі та проклеюють вікна

На одному із записів під цю пісню вже роблять, на жаль, цілком буденну для нас річ – проклеюють вікна клейкою стрічкою. При цьому користувачка вказала, що ніколи не думала, що робитиме це у своїй домівці.

Українка клеїть скотч на вікна: дивіться відео

Ця пісня мій гімн зараз! Я під неї плачу та набираюся сил та мужності,

– написали в інстаграмі n.chernivskaya



Дівчинка співає пісню kalush / Скриншот 24 каналу

Українська війна з кремлівськими окупантами: дивіться відео

Заправляння патронажу під пісню Kalush Orchestra: дивіться відео

Також трек чудово підходить під збиття ворожих апаратів: дивіться відео​

Харків'янка ховається від обстрілів міста: дивіться відео



"Пісня стала гімном визвольних дій" / Скриншот 24 каналу