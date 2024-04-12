Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна із Гітлером: у чому він побачив основну схожість

Міністр оборони Німеччини висловився про російського президента Владіміра Путіна. Він порівняв його із відомим диктатором. який марив світовим пануванням, Адольфом Гітлером.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус порівняв війну путінської Росії проти України з анексією чехословацької території в 1938 році. Також він заявив, що Європа має готуватись до війни з Росією.

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Путін не зупиниться

Під час презентації біографічної книги про прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля Пісторіус наголосив, що Владімір Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться.

Він також чітко заявив про це. Так само чітко, як і Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться,

– зауважив міністр оборони Німеччини.

Крім цього, він сказав, що Черчилль був сильним лідером з чітким баченням. Він наголосив, що у складні часи люди обирають лідера, за яким вони готові йти, попри те, що він описує світ похмурими словами.

Пісторіус ще раз закликав послабити обмеження на борги Німеччини, щоб допомогти зміцнити її армію після того, як 2027 року вичерпається спеціальний позабюджетний фонд на суму 100 млрд євро.

За його словами, потрібно повернути цю країну в таке становище, щоб вона могла себе захистити, адже потрібно вирішити, чи хочуть вони дати відсіч Путіну, чи навпаки хочуть полегшити йому завдання.

У режимів Путіна і Гітлера та сама ДНК