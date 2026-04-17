У Пентагоні спростували, що Гегсет читав молитву з фільму Тарантіно

Міністр оборони США Піт Гегсет процитував уривок з фільму "Кримінальне чтиво" замість Біблії. У Пентагоні спростували це і назвали фейковими новинами.

Про те, що саме казав Піт Гегсет, речник Пентагону Шон Парнелл написав у власних соцмережах.

Що ж казав Піт Гегсет?

У середу, 15 квітня, міністр оборони США Піт Гегсет під час промови в Пентагоні розповів, що кілька днів тому отримав лист з молитвою від керівника операції з порятунку американського літака, збитого над Іраном. Він процитував рядки з фільму "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно, змінивши зміст так, щоб вони розповідали про пошукову операцію США.

Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний – Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь,

– прочитав американський міністр.

Журналісти зауважили, що цитата з фільму не є біблійною. Міністр згадав Єзекіїль 25:17, але не уточнював, що цитує саме фільм.

Речник Пентагону Шон Парнелл відповів, що ця молитва була натхненна діалогами з фільму, проте цитата з фільму була натхненна віршем Єзекіїля 25:17, про що, за його словами, уточнив Гегсет. Також він заявив, що всі хто каже, що міністр цитував сцену з фільму, поширюють фейкові новини.

В який ще скандал потрапив Гегсет?

У четвер, 16 квітня, міністр процитував Біблію, порівнявши журналістів, які критикують Дональда Трампа з фарисеями – єврейськими супротивниками Ісуса Христа.

Я сидів там у церкві, і я подумав, що наша преса схожа на фарисеїв. Вони ретельно вивчали всі хороші дії, щоб знайти порушення. Тільки шукали негатив. Загартовані серця нашої преси відкалібровані лише для того, щоб поставити під сумнів,

– заявив Піт Гегсет.

Останнім часом Трамп та його міністр все частіше апелюють до християнства, коментуючи війну в Ірані, яка не має підтримки в більшості американців. Через це американська адміністрація почала конфліктувати із Папою Римським Левом XIV, який розкритикував дії США в Ірані.

