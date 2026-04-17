У Пентагоні спростували, що Гегсет читав молитву з фільму Тарантіно
- Пентагон спростував повідомлення про те, що міністр Піт Гегсет читав молитву з фільму "Кримінальне чтиво".
- Гегсет назвав журналістів, які критикують Трампа фарисеями.
Міністр оборони США Піт Гегсет процитував уривок з фільму "Кримінальне чтиво" замість Біблії. У Пентагоні спростували це і назвали фейковими новинами.
Про те, що саме казав Піт Гегсет, речник Пентагону Шон Парнелл написав у власних соцмережах.
Що ж казав Піт Гегсет?
У середу, 15 квітня, міністр оборони США Піт Гегсет під час промови в Пентагоні розповів, що кілька днів тому отримав лист з молитвою від керівника операції з порятунку американського літака, збитого над Іраном. Він процитував рядки з фільму "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно, змінивши зміст так, щоб вони розповідали про пошукову операцію США.
Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний – Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь,
– прочитав американський міністр.
Журналісти зауважили, що цитата з фільму не є біблійною. Міністр згадав Єзекіїль 25:17, але не уточнював, що цитує саме фільм.
Речник Пентагону Шон Парнелл відповів, що ця молитва була натхненна діалогами з фільму, проте цитата з фільму була натхненна віршем Єзекіїля 25:17, про що, за його словами, уточнив Гегсет. Також він заявив, що всі хто каже, що міністр цитував сцену з фільму, поширюють фейкові новини.
В який ще скандал потрапив Гегсет?
У четвер, 16 квітня, міністр процитував Біблію, порівнявши журналістів, які критикують Дональда Трампа з фарисеями – єврейськими супротивниками Ісуса Христа.
Я сидів там у церкві, і я подумав, що наша преса схожа на фарисеїв. Вони ретельно вивчали всі хороші дії, щоб знайти порушення. Тільки шукали негатив. Загартовані серця нашої преси відкалібровані лише для того, щоб поставити під сумнів,
– заявив Піт Гегсет.
Останнім часом Трамп та його міністр все частіше апелюють до християнства, коментуючи війну в Ірані, яка не має підтримки в більшості американців. Через це американська адміністрація почала конфліктувати із Папою Римським Левом XIV, який розкритикував дії США в Ірані.
Що відомо про останні релігійні скандали Трампа та його адміністрації?
На тлі сварки з Папою Римським президент США опинився у новому скандалі через фото в образі Ісуса. Це викликало обурення серед його електорату і призвело до того, що він видалив допис.
Папа Римський Лев XIV розкритикував лідерів за витрати на війни. Він засудив використання релігії для виправдання агресії та закликав до зміни курсу, не називаючи конкретних лідерів.
Президент США відкрито критикував Папу Римського. Після чого прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заступилася за Папу Римського і назвала поведінку Трампа неприйнятною.