Ні Путін, ні Зеленський не отримають все, чого хочуть, – глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет знову висловився про війну в Україні. Зокрема він заявив, що держава не зможе повернутися до кордонів 2014 року.

На його думку, це є не поступкою російському диктатору Путіну, а "реальним станом справ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PBS NewsHour.

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Що заявив Гегсет про мирні переговори

Глава Пентагону вважає, що для того, аби покласти край російсько-українській війні, насамперед бракувало реалізму. А також підкреслив, що усі переговори вестимуться як з Путіним, так і з українським президентом Зеленським. Гегсет додав, що для їх початку "не потрібні поступки Росії".

Нагадаємо, що 12 лютого він заявив, що повернення України до кордонів 2014 року та вступ в НАТО є нереалістичним. Він також зазначив, що ця заява відображає позицію президента США Дональда Трампа.

Окрім цього, міністр оборони США вважає, що припинення бойових дій та досягнення стабільного миру є пріоритетом, а гонитва за повним територіальним звільненням, на думку Гегсета, лише затягне війну.