Новий глава Пентагону відвідає "Рамштайн", але заяв про зброю для України не очікується

Міністр оборони США Піт Хегсет відвідає НАТО напередодні річниці вторгнення Росії, але нових заяв про постачання зброї Україні не буде. Поїздка спрямована на обговорення стратегії США щодо війни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Assosiated Press. Поїздка Гегсета відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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Нова поїздка глави Пентагону

Європейські партнери США побоюються, що в разі перемоги Кремль не зупиниться на кордонах України, а війна становить пряму загрозу їхній безпеці.

Президент Дональд Трамп заявляв про намір швидко завершити війну, скаржачись на її вартість для американських платників податків. Деякі союзники побоюються, що така угода може бути невигідною для України.

Спочатку Гегсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Цей формат започаткував ексміністр оборони Ллойд Остін у 2022 році для координації міжнародної військової допомоги Києву.

До слова, Піт Гегсет також планує відвідати Німеччину, Брюссель і Польщу, щоб обговорити збільшення витрат на оборону, посилення європейського лідерства та розширення оборонних можливостей.