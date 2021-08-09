Питання інформаційного поля – безпекове, – Кремінь про нові мовні норми

9 серпня 2021 , 18:23
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Джерело:

24 канал

В умовах гібридної війни збільшення частки україномовного контенту на телеканалах є надзвичайно важливим. Усе через те, що питання інформаційного поля є безпековим.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Як він зауважив, якщо в Україні не запропонують дієвого механізму і відповідних санкційних дій щодо порушників мовного законодавства, то кількість таких випадків лише збільшуватиметься. 

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Питання є стратегічно важливим

За словами Кременя, в умовах гібридної війни такі сценарії активно розробляють ті, хто хоче продовжувати засилля порушень в українському інформаційному просторі.

Тому це питання є стратегічно важливим і його ніяк не можна виключати.

Зрозуміло, що питання інформаційного поля – це питання інформаційної політики, безпекове,
– наголосив омбудсмен.

До теми Питання не лише мови, а й економіки, – Ткаченко про російськомовні серіали в Україні

Інтерв'ю з Тарасом Кременем читайте 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!

Що цьому передувало

  • В Україні 16 липня набули чинності нові норми щодо використання української. Завдяки цьому державної мови у публічній сфері побільшає.
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відмова окремих телеканалів від трансляції серіалів та фільмів українською мовою спричинена економічним аспектом. 
  • Нацкомісія зі стандартів державної мови почала видавати перші сертифікати про рівень володіння української мовою претендентам на посади державних службовців, які успішно склали іспит.


Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Кійовська, Олена Трибушна