Питання із Запорізькою АЕС може вирішитися протягом місяця, – Енергоатом

Наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації росіян. Питання звільнення АЕС та її працівників залежатиме від воєнної ситуації в Україні.

Зокрема, якою вона буде на сході, півночі, півдні та як звільнятимуться ці території. На цьому наголосив виконувач обов'язків президента НАЕК "Енергоатом" Петр Котін.

Увага Працівникам Запорізької АЕС, які героїчно протистоять окупантам, виплатять надбавку

За його словами, все залежить від Збройних Сил України, які дуже добре воюють з окупантами.

І ми, і енергодарці розраховуємо, що протягом місяця питання із ЗАЕС вирішиться,

– сказав Котін.

Надбавка працівникам АЕС

А щоб підтримати персонал станції, який мужньо виконує свою роботу й одночасно протистоїть окупантам, ввели додаткових 20% надбавки до зарплати "всьому персоналу, який має проукраїнську позицію".

"Нараховуємо її з дня захоплення станції – 4 березня – і виплатимо в день її звільнення", – розповів Котін.

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