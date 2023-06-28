"Питання національної безпеки": бізнес вийшов з маніфестом на захист 42 статті Конституції

42 українські компанії у день Конституції звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом захистити 42 статтю Основного закону. Підприємці вимагають зупинити хвилю корупції та рейдерських атак, яка накрила Україну.

Представники українських компаній наголошують, що "свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі". Як зазначається у документі, у час війни це більше, ніж злочин.

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"Координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають обороноздатність держави, оскільки ЗСУ фінансується з податків підприємств. Це питання національної безпеки. Незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. Це втрата робочих місць назавжди", – говориться у маніфесті.

Підписанти маніфесту готові надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на бізнес. Як один з кроків щодо розв'язання проблеми, підприємці оголосили про намір сформувати публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів.

Крім того, бізнес звернувся до Президента України Володимира Зеленського з ініціативою на час воєнного стану законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки. Також пропонується заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим. До суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів, незаконність рішень яких доведена у судах вищих інстанцій, має застосовуватись спрощена процедура притягнення до відповідальності.

42 стаття Конституції проголошує: "Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності».

З повним переліком підприємців, які підписали маніфест, можна ознайомитися за посиланням.