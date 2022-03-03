Питання в нерішучості світу, – Зеленський про те, як світ запізнився з допомогою Україні

Володимир Зеленський заявив, що весь світ запізнився з допомогою Україні. Головне питання – у нерішучості.

Зеленський наголосив: світ – сильніший за військових Володимира Путіна. Український лідер зауважив, що спеціально акцентував на військових, адже знає, що в Росії є різні позиції.

Зауважте Якби не був президентом, був би в теробороні, стріляв, але не складав зброю, – Зеленський

Зокрема, військових, бізнесу, громадянська. За словами Зеленського, навіть у громадянській позиції є розкол. Росіяни дивляться телевізор. Люди живуть в інформаційному просторі, який для них сформували військові з адміністрації президента.

Зеленський зауважив: дуже не хотілося б, щоб рішення щодо дипломатії, Європи, НАТО, незалежності України, ядерної зброї залежали від команди, яка "народилася, живе і помре у військовій формі".

Український лідер нагадав: є рішення, які приймають "у костюмах", дипломати. Військові у сучасному світі не мають наступати.

Питання в нерішучості світу. Весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що впевнений: більшість народів та лідерів гарно ставляться до України. Однак ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може поводитися, як звір.

Зеленський наголосив: те, що країни запізнилися, їм каже їхній народ. Люди у різних державах виходять на вулиці своїх міст та підтримують Україну.

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