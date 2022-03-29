Питання про зняття санкцій з Росії не можна навіть підіймати, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країни не повинні знімати санкції з Росії через переговори.

За його словами, питання про санкції навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна, поки не повернемо своє, поки не відновимо справедливість.

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На думку Володимира Зеленського, санкції мають тільки посилюватися та повинні бути якісними.

Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджені, а для реального настання миру. Реального,

– зазначив Зеленський.

"Щоб це забезпечити, вже почала роботу команда експертів – українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол", – додав Зеленський.

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