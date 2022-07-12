Питання виживання, – Арестович припустив, як Захід відреагує на потенційний ядерний удар росії

Росія вже не так активно лякає світ можливим ядерним ударом. Про такі плани країни-агресорки миттєво дізнається західна розвідка, тож удар у відповідь не змусить на себе довго чекати.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, пам'ять про ядерний удар не гоїться.

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Арестович прокоментував ймовірність ядерного удару росії

Радник голови ОП зауважив, що приведення росією тактичних чи стратегічних ядерних сил до вищого ступеня бойової готовності стане надбанням західної розвідки дуже швидко. Після цього у Великій Британії, США чи Франції не будуть впевненими, що цю зброю планують застосувати саме проти України. Найімовірніше, країни Заходу вирішать, що вдарити запланували по них.

Коли ракета вийшла з шахти, вилетів літак чи поплив підводний човен, незрозуміло по кому збираються бити. Навряд у кремлі скажуть їм не хвилюватися, бо битимуть лише по Україні. Тобто вони вживатимуть своїх заходів. Чим більше це буде схожим на правду, тим сильніших заходів вживатиме Захід,

– додав Арестович.

Він наголосив, що тоді, коли Захід стане перед питанням виживання під ядерним ударом, він захоче вижити, і в росії це все чудово знають. Саме тому міністр закордонних справ країни-терористки сєргєй лавров низку разів стверджував, що окупанти не застосовуватимуть ядерної зброї.

Окрім цього, за словами радника голови ОП, пам'ять про ядерний удар не гоїться дуже довго. Водночас росія планує панувати на українських територіях, які вона наразі тимчасово захопила.

"І мати там пам'ять, що ми по вас били ядерним ударом, а тепер вами керуємо – це така собі історія, важка", – зазначив Арестович.

Він додав що бачив деякі російські документи. В них активно обговорюють тему ядерного удару – окупанти впевнені, що його не можна допустити, бо це "божевілля".

"Це дискусія всередині воєнно-політичного російського керівництва. Вони розуміють, що все, що завгодно, лишень не це. Це квиток в один кінець для них особисто. Відповіддю Заходу буде пропозиція "білетеру", від якої буде складно відмовитися", – підсумував радник голови ОП.

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