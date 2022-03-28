Питають, як Суми і чи стоїть Київ, – Живицький розповів про звільнений Тростянець і його жителів

У звільненому від окупантів Тростянці відновлюють зв'язок. Люди вперше за довгий час змогли зв'язатися з рідними та отримати актуальну інформацію.

Люди були відрізані від світу

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він заявив, що люди у Тростянці були відрізані від світу й запитують рідних, як там Київ та інші міста.

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Мене зворушили питання, які турбують людей "як Суми?", "а що там з Маріуполем?", "чи стоїть Київ?" Люди були відрізані від світу, від інформації,

– розповів Живицький.

Людей перевозять у Суми

Живицький повідомив про ситуацію у Тростянці. У місто привозять допомогу та вивозять поранених до найближчих лікарень.

У Тростянці не працює лікарня, через що обладнали медичний пункт. Людей, які лишилися без житла, перевозять до Сум.

Окупанти залишили розтяжки

Повідомляється, що від дій окупантів постраждали центральна частина Тростянця. Йдеться про район лікарні та лісництва.

Повністю зруйновані район залізничного вокзалу та автовокзалу. Окрім того, повністю знищений багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

Живицький заявив, що по громаді багато замінувань та розтяжок. Територія громади залишається небезпечною.

Звільнений Тростянець / Фото з телеграму Живицького

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