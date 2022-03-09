Питимуть "столічную": Brown-Forman, яка володіє брендом горілки Finlandia, покидає Росію

9 березня 2022 , 19:14
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Джерело:

телеграм ТАСС

Країна-агресорка безжалісно нищить українські міста вже 14-й день. За цей час чимало світових компаній встигли висловити свою позицію.

Так, сьогодні до списку торгових марок, які зупинили діяльність в Росії, долучилася американська компанія Brown–Forman. Вона є однією з найбільших у сфері алкогольних напоїв і вина, і відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia.

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Які компанії покинули російський ринок

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

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Автор: Марта Касіянчук