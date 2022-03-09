Питимуть "столічную": Brown-Forman, яка володіє брендом горілки Finlandia, покидає Росію

Країна-агресорка безжалісно нищить українські міста вже 14-й день. За цей час чимало світових компаній встигли висловити свою позицію.

Так, сьогодні до списку торгових марок, які зупинили діяльність в Росії, долучилася американська компанія Brown–Forman. Вона є однією з найбільших у сфері алкогольних напоїв і вина, і відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia.

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Які компанії покинули російський ринок

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

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