"Це ж наш Петруша": жителі Куп'янська впізнали пітона, якого ЗСУ врятували з російського танка

Російські окупанти покинули триметрового пітона в палаючому танку. Відомо, що змію викрали з елітної лазні під час окупації Куп'янська.

Врятованого бійцем ЗСУ плазуна назвали "Куп'янськом". Зазначають, що він може бути Петрушею, який жив на Харківщині у готельно-ресторанному комплексі "Камелот".

Увага На Харківщині окупанти вкрали з лазні пітона та кинули його в палаючому танку

Пітона впізнали працівники готелю

Адміністраторка готелю Валентина Литвинова дізналась про інцидент зі ЗМІ. Каже, що плазун був підопічним у готелі, який наразі зруйнований внаслідок обстрілів.

Жінка розповіла, що адміністратори та покоївки "Камелота" доглядали за пітоном, він жив у тераріумі в холі готелю, там був обігрів та хороші умови. Плазуна звуть Петя, доглядачі лагідно називали його Петрушею.

Як серпентологи доглядають за пітоном: дивіться відео

Варто зазначити, що його привезли у готель, коли він був ще зовсім маленьким, а зараз Петі майже 20 років.

Адміністраторка готелю каже, що Петя – це єдиний пітон на весь Куп'янськ, тому, ймовірніше за все, саме його і викрали окупанти.

Ми такі раді були, що йому вдалося вижити,

– каже Литвинова.

Після деокупації жінка виїхала з Куп'янська, тож про долю пітона Петі нічого не знала. Однак тепер вона хоче навідати колишнього підопічного. Жінка висловила щиру вдячність військовому Богдану за порятунок пітона й Дмитру Шабанову за піклування про Петю.