Країна сильних духом: 24 фото з війни, що доводять незламність українців

Україна традиційно 24 серпня відзначає День своєї Незалежності. Цьогоріч ця дата окроплена кров'ю наших захисників та захисниць, які рівно пів року тому стали на сторожі нашого спокою, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення.

До Дня Незалежності 24 канал пропонує згадати, якими були ці 6 місяців підступної та жорстокої війни.

Важливо Загроза від росії на День Незалежності України: які обмеження запровадили у містах

1. Обстріл житлового будинку у Солом'янському районі Києва

Ще від самого початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що росіяни прийшли вбивати та знищувати українців. Вони гатили не лише по військових об'єктах, але й по цивільній інфраструктурі.

Один з таких підступних обстрілів стався 26 лютого. Приблизно о 8:00 у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а, влучила російська ракета. Руйнування зазнали з 17 по 21 поверхи. Унаслідок ворожого обстрілу будинку загинули двоє та були тяжко поранені шестеро мирних киян.



Пошкоджений житловий будинок внаслідок ракетного обстрілу Києва / Фото ДСНС

Однак українці вкотре довели, що ми – незламна нація. Мешканці будинку намагалися відновити його власноруч. Спільними силами вони розібрали завали та підсилили зруйновані поверхи. Це допоможе уникнути обвалу в майбутньому.

​2. Українці ховаються від російських снарядів під мостом в Ірпені

Сотні українців були змушені тікати з окупованих міст Київщини, коли туди прийшли російські загарбники. Так, на фото люди в Ірпені ховаються під руїнами мосту від ударів авіації та артилерії російських військових.



Біженці з Ірпеня ховаються під зруйнованим мостом / Фото з телеграму Антона Геращенка

3. Смерть 18-місячного малюка від обстрілів Маріуполя

Унаслідок обстрілів окупантами Маріуполя отримав поранення 18-місячний хлопчик. Лікарям не вдалося врятувати малюка, дитина загинула.



Батьки намагаються врятувати 18-місячного сина, який загинув внаслідок обстрілів Маріуполя / Фото АР

4. Обстріл житлового будинку у Чугуєві

Російська армія з артилерії обстріляла житловий район у Чугуєві, що на Харківщині. Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку, на жаль, загинув неповнолітній хлопчик. На фото – одна з постраждалих внаслідок обстрілу.



Жителька Чугуєва після бомбардування у перший ранок війни / Фото Alex Lourie

5. Порятунок тварин з інвалідністю з Ірпеня

Знімок Насті Тихої, яка пішки виводить собак на інвалідних візках зі зруйнованого Ірпеня, облетів усі соцмережі. Разом із чоловіком та випадковим перехожим Настя врятувала від вірної смерті 24 тварини – собак, кішок, хом'яка, хамелеона і навіть павука.



Дівчина врятувала собак з інвалідністю з Ірпеня / Фото Christopher Occhicone

6. Понівечені автівки в Ірпені після російської навали

Після того, як українські захисники вибили окупантів з Київщини, комунальники почали розбирати завали та звільняти вулиці від понівеченої техніки та решток цивільних автомобілів.



Згорілі автівки, зібрані з вулиць Ірпеня після навали росіян / НВ

7. Ворожий удар по будівлі Харківської ОДА

російські війська завдали авіаудар по центральній площі Харкова – Майдану Свободи. Ракета влучила в будівлю Харківської ОДА. Відомо, що окупанти спрямували по будівлі адміністрації дві ракети, що призвело до загибелі 29 осіб.



Російські війська завдали удару по центральній площі Харкова / Фото АР

8. Повітряну оборону столиці охороняє Привид Києва

Привид Києва на початку війни став легендою, про якого говорить мало не весь світ. У перші два дні він збив 10 російських літаків. Згодом Олексій Арестович сказав, що Привид Києва є радше групою льотчиків. Тобто це не одна людина.



Привид Києва / Фото Генерального штабу ЗСУ

9. Обстріл пологового у Маріуполі

У березні росіяни повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, лікарню, дитяче відділення і терапію. Окупантів не зупинило навіть, що вони гатили туди, де було багато мам з дітьми.



росіяни цинічно обстріляли пологовий у Маріуполі / Фото АР

10. Медики намагаються реанімувати дівчинку, постраждалу від обстрілів Маріуполя

У Маріуполі внаслідок обстрілу міста російськими окупантами 27 лютого була тяжко поранена 6-річна дівчинка. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося: дитина померла у лікарні.



Медики намагаються реанімувати дівчинку, постраждалу від обстрілів Маріуполя / Фото АР

11. Київська Мадонна у метро

Молода жінка з Києва, яка годує своє немовля в метро в період війни, ховалася від обстрілів окупантів, сподіваючись зберегти своє життя і маленької дитини. Її знімок став зворушливим та яскравим символом всіх українських матерів. Люди з інших країн почали її називати Київською мадонною та молитися за свободу та перемогу України.



Київська Мадонна / Фото із соцмереж

12. Розстріл цивільних у Бучі

російські загарбники масово розстрілювали місцевих мешканців у Бучі. На наступній світлині – тіло чоловіка зі зв'язаними за спиною руками, який лежить посеред вулиці в Бучі.



Вбиті цивільні у Бучі / The Babel

13. Сотні могил в Ірпені

"Русский мир" на території України приносить лише смерть, руйнацію та страждання. Свідченням цього є свіжі могили на кладовищі міста Ірпінь.



Свіжі могили в Ірпені / Фото The New York Times

14. Обстріл житлового будинку у Маріуполі

Окупанти всіма силами намагалися захопити Маріуполь. Опір міста змушував їх лютувати та відчувати себе безпорадними, тож вони обрали іншу тактику – терор.



Обстріл російським танком багатоквартирного будинку у Маріуполі / Фото АР

15. Люди у бомбосховищах Львова

Як відомо, окупанти обстрілювали не лише східні регіони. У Львові теж часто лунають сигнали повітряної тривоги, що нагадують – в Україні немає безпечного місця.



Люди у Львові ховаються в укритті під час повітряної тривоги / Фото АР

16. Знищений торговельний центр у Києві

Пізно ввечері 20 березня окупанти поцілили у ТРЦ "Ретровіль". Внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на стоянці. У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 особи та 1 особа травмована.



Обстріл столичного ТРЦ / Фото "Суспільне"

17. Борис Джонсон прибув до Києва

Прем'єр-міністр Британії вперше від початку повномасштабної війни прибув в Україну. Сталося це 9 квітня 2022 року. Його візит був незапланованим, але підтвердив непорушну підтримку Британії Україні. На фото – Джонсон та президент Зеленський крокують Банковою.



Джонсон у Києві / Фото Офісу Президента

18. Українські бійці на "Азовсталі"

Українські бійці з полку Дениса Прокопенка 86 днів тримали оборону оточеного російськими військами Маріуполя. Перед евакуацією з території заводу "Азовсталь" пресофіцер Дмитро Козацький зробив декілька світлин, які передають обстановку на заводі. Саме цю світлину користувачі назвали "променями світла".



Оборона "Азовсталі" / Фото Дмитра Козацького

19. На обкладинку журналу Time потрапив військовий з Рівненщини

Американське видання Time присвятило одну зі своїх обкладинок тематиці війни в Україні. Так, на обкладинці журналу – український військовий, який тримає на руках немовля, а поряд із ним йде жінка у сльозах. Фотографа, який зробив світлину, звати Максим Дондюк. Жінка й дитина на фото – евакуйовані з Ірпеня.



Евакуйовані з Ірпеня / Фото Time

20. Зеленський на Банковій

Президент України Володимир Зеленський позує після інтерв'ю у Києві. Тоді глава держави заявив, що не збирається покидати Україну, попри те, що його життю загрожує небезпека.

Володимир Зеленський залишився у Києві / Фото Офісу Президента

21. Випускники Чернігова зробили фотосесію на руїнах

Випускний – хвилюючий та цікавий етап у житті кожного школяра. Однак цьогоріч він минувся без гучних святкувань та застіль. А от фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник замість традиційного випускного організував зйомку для випускників з Чернігова на тлі зруйнованих будівель міста.



Фотосесія випускників на руїнах / Фото Станіслава Сеника

22. Мати та донька втратили ноги під час обстрілу вокзалу Краматорська

Сім'я Степаненко постраждала внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Донька Яна втратила обидві ноги, мама залишилась без однієї кінцівки. Зараз вони вже перебувають у США, де проходять реабілітацію та вчаться ходити за допомогою протезів. На фото – Яну несе її лікар зі Львова.



Яна з Краматорська втратила ноги / Фото АР

23. "Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

На Хрещатику в Києві влаштували "парад" знищеної російської техніки. Центральну вулицю столиці заполонили спалені танки, бронемашини, вантажівки та інша техніка. "Парад "другої армії світу" буде досить масштабним. Але не зовсім таким, яким його уявляли в Кремлі.



Знищена російська техніка у Києві / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

24. Український прапор над Києвом

У День Державного прапора України над столицею замайорів синьо-жовтий стяг. У всьому світі синій і жовтий стали кольорами незламності та боротьби за свободу.



Український стяг у Києві / Фото Офісу Президента

Провідні розвідники світу давали нам 72 години. Саме за цей час, на їхню думку, Київ мав впасти. Однак ми не лише не зламалися, але й довели, що Україна – країна сильних духом і тілом людей. Ми знаємо, що таке незалежність, і скільки вона коштує, бо щодня платимо за неї страшну ціну. Однак хоробрість наших воїнів змушує не сумніватися, що вже наступну річницю нашої незалежності синьо-жовтий прапор замайорить над всіма населеними пунктами України: від Львова до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Бо світло неодмінно переможе темряву, а добро – зло.