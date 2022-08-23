Пів року війни в Україні: що змінилося для російських окупантів

По фронту. Саме по фронту, у розумінні активних дій противника, а не узагальнено як про театр бойових дій.

Думаю, варто звернути вашу увагу, що на 6-й місяць війни фронт можливості вести активні бойові дії окупантами звузився в середньому до 10 кілометрів.

Читайте Антонівський міст – все: чи змінять ситуацію останні конвульсії окупантів

Що змінилося

Наприклад. Зараз найгарячіші локації це Бахмут та Авдіївка. Але фронт, яким РОВ можуть вести штурмові дії, становить кожної з локацій до 10 кілометрів.

На Харківському та Запорізькому плацдармах цей показник менший за 10 кілометрів, та й інтенсивність там значно нижча, ніж, наприклад, у районі Пісок чи Соледара.

Важливо Посіпака окупантів царьов відверто заявив про кінцевий кривавий план росії в Україні

Як було раніше

А здавалося б, буквально три місяці тому російські окупаційні війська (РОВ) могли вести інтенсивні штурмові, наступальні дії фронтом до 30 кілометрів.

Чотири місяці тому фронт інтенсивних бойових дій міг перевищувати 40 кілометрів на одній локації.

Цікаво, якою буде ситуація з фронтами можливостей у РОВ, наприклад, через місяці 2 – 3?

Також цікаво – росія у відчаї та може піти на небезпечний крок: дивіться відео