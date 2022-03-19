Пів сотні вбитих та багато знищеної техніки, – "Азов" про розбитого ворога під Маріуполем

Полк "Азов" завдав важких втрат російським окупантам під Маріуполем. Тільки за одну добу було ліквідовано пів сотні орків.

Пол "Азов" знищив 2 танки

Заступник командира полку "Азов" Калина повідомив про ситуацію в Маріуполі. Він заявив, що путінська армія за одну добу втратила до 50 осіб піхоти.

Дивіться також The Guardian показав жахливі кадри Маріуполя після багатоденного обстрілу: моторошне відео

Інші втрати орди

2 танки;

2 БТР;

1 МТЛБ.

Ще один БТР російську окупанти залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів.

Сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат. Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям, тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!,

– заявив Калина.

Він додав, що полк "Азов" готовий піти у контрнаступ та здійснити деблокаду Маріуполя.

Це важливо – У Міноборони запевнили, що Маріуполь окупантам не віддадуть: дивіться відео