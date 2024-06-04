У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі

Російські окупанти знову активізувалися та не дають спокою мирним людям. Варто не нехтувати тривогою та спускатися в укриття.

У вівторок вранці, 4 червня, сирени пролунали у половині українських регіонів. 24 Канал у цьому матеріалі розповідає, що відомо про небезпеку та вибухи.

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