У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі
Російські окупанти знову активізувалися та не дають спокою мирним людям. Варто не нехтувати тривогою та спускатися в укриття.
У вівторок вранці, 4 червня, сирени пролунали у половині українських регіонів. 24 Канал у цьому матеріалі розповідає, що відомо про небезпеку та вибухи.
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Повітряні сили оголосили про відбій балістичної загрози. Сирени щодо відсутності небезпеки пролунали на Півночі та Сході. Хоча обстріли все ще можливі на Харківщині, Донеччині, Луганщині та в Криму. Знову оголосили про загрозу для Полтавської, Сумської та Харківської областей. Натомість відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Отже, існує загроза для Сходу та частково Півночі. Повітряні сили зазначають, що російські окупанти можуть застосувати балістичне озброєння зі сходу. Відбої пролунали у Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. На Півдні усе ще оголошено небезпеку через можливий повітряний напад. В Одесі пролунав вибух, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу. Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М". Повітряні сили заявляють, що існує загроза застосування Росією балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Повітряна тривога станом на 09:27 оголошена на території таких регіонів:
Повітряні сили оголосили про відбій балістичної загрози. Сирени щодо відсутності небезпеки пролунали на Півночі та Сході. Хоча обстріли все ще можливі на Харківщині, Донеччині, Луганщині та в Криму.
Знову оголосили про загрозу для Полтавської, Сумської та Харківської областей.
Натомість відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Отже, існує загроза для Сходу та частково Півночі.
Повітряні сили зазначають, що російські окупанти можуть застосувати балістичне озброєння зі сходу.
Відбої пролунали у Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
На Півдні усе ще оголошено небезпеку через можливий повітряний напад.
В Одесі пролунав вибух, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу.
Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".
Повітряні сили заявляють, що існує загроза застосування Росією балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога станом на 09:27 оголошена на території таких регіонів: