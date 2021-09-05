Пив воду з калюж, щоб вижити: у Таїланді знайшли загубленого в джунглях пенсіонера

Британського пенсіонера, який заблукав у джунглях Таїланду, врятували. 72-річний Баррі Веллер провів у лісі 3 дні.

Сплячого на скелі чоловіка виявив місцевий мисливець в провінції Кхонкен. Наттапат Таді, член команди добровольців, які допомагали знайти загубленого британця, розповів, що чоловіка знайшли втомленим та босим, з кількома порізами на ногах.

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Пенсінер збирався помилуватися пейзажами

Веллер повідомив рятувальникам, що 3 дні нічого не їв і пив тільки трохи дощової води, яка збиралася на каменях. Дружина британця, 49-річна Тауі Чайзанріт розповіла, що він поїхав з дому і не повернувся – через сильний дощ пошуки чоловіка виявилася безуспішними. Наступного дня жінка заявила про зникнення.

Пенсіонер Баррі Веллер живе в Таїланді вже приблизно 15 років. Того дня чоловік збирався покататися на мотоциклі, щоб помилуватися пейзажами. Він припаркував мотоцикл на узбіччі й пішов у ліс, проте згодом не зміг знайти дорогу назад, пояснила дружина британця.

У мене болять ноги, але я повністю щасливий. Я просто захоплююся роботою цих людей (рятувальників – 24 канал), і це змушує мене плакати. Вони роблять хорошу і потрібну роботу,

– заявив Валлер.

Врятованого пенсіонера доставили до лікарні. Після обстеження чоловіка відпустили додому.

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