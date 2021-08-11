На Південь та Схід суне негода: українців попередили про небезпеку
Джерело:ДСНС
Рятувальники попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Їх прогнозують 12 серпня у південно-східній частині країни.
12 серпня частину регіонів накриють грози, подекуди будуть шквали до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у ДСНС оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
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Жовтий рівень означає, що погодні умови будуть потенційно небезпечними. Синоптики закликають проявляти максимальну обережність, перебуваючи за межами дому. Існують ще помаранчевий та червоний рівні загрози – небезпечний та вкрай небезпечний відповідно.
За даними Укргідрометцентру, 12 серпня грози охоплять :
- Харківщину;
- Луганщину;
- Донеччину;
- Дніпропетровщину;
- Херсонщину;
- Запорізьку область;
- окупований Крим.
Частину України 12 серпня накриє негода / Карта Укргідрометцентру
Зазначимо, що рятувальники оголошують жовтий рівень небезпечності у згаданих регіонах вже другий день поспіль. 11 серпня, окрім гроз, застерегли про град та шквали.
Пожежна небезпека в Україні
Водночас у ДСНС попередили й про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці українських регіонів. 12 серпня він переважатиме:
- на Київщині, Сумщині та Полтавщині;
- у всіх областях на Сході.
Клімат України змінюється
Кліматолог Світлана Краковська напередодні розповіла, як може зміниться клімат в Україні у найближчі 20 – 30 років. За її словами, зими стануть дуже теплими, ймовірно – без істотних опадів. Коли випадатиме сніг, лежатиме він недовго. Натомість літо триватиме ледь не пів року. Все тому, що темпи потепління в Україні перевищують середні темпи по усій Європі.