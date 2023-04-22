Град, зливи та потужний шторм: південь Туреччини потерпає від страшної негоди

Місто Адани на Півдні Туреччини потерпає від сильної стихії – зливи перетворили вулиці міста на ріки. Крім того, містом Кахраманмараш пронісся сильний буревій.

Потужні зливи спричинили сильне підтоплення. Крім того, окремі райони Адани накрив потужний град, який повністю всіяв вулиці ніби сніг.

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Стихія лютує на півдні Туреччини

Стихія лютує на півдні, для якого характерна посушлива погода. Уранці 22 квітня місто Адани накрив надзвичайно потужний град, який товстим шаром вкрив землю.

Наслідки потужного граду в Адани / Фото Kernow

Після цього містом пронеслися потужні зливи, які спричинили серйозні підтоплення. Пожежникам доводиться рятувати автомобілістів, які застрягли через підтоплення. Зараз влада встановлює причини таких наслідків стихії. Зокрема у мережі звертають увагу на необхідність покращення інфраструктури, системи водостоків, щоб уникнути катастрофічних наслідків потужних злив у майбутньому.

Наслідки злив в Адани / Фото Hyrriyet

Зливи в Адани: дивіться відео

Водночас містом Кахраманмараш днями пронісся сильний шторм. Це місто постраждало від сильних землетрусів у лютому. Унаслідок стихії зруйновані 170 наметів, у яких жили ті, хто в лютому втратив свій дім. Крім того, 1 людина загинула, а ще 44 постраждали.

Буревій у Кахраманмараші: дивіться відео

Повені в Україні: яка ситуація в регіонах

У низці областей підняття рівня води в річках спричинила повені. За прогнозами Укргідрометцентру, найбільш небезпечною ситуація є у Дніпровському басейні в Черкаській області. Там червоний рівень небезпеки. Помаранчевий рівень оголошений у Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.Жовтий рівень – у Києві та області й на Волині.

За прогнозами синоптиків, високий рівень води у річках з підтопленням прилеглих територій утримуватиметься ще щонайменше до 24 квітня.