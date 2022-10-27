Збитий "Алігатор" та шалені втрати ворога: яка ситуація на Півдні

Ситуація на південнобузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована. Збройні Сили України продовжують нищити ворога на полі бою.

Ворог продовжує активну оборону та вишукує способи поновити логістику. Також окупанти облаштували оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

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Що відбувається на Півдні

Наразі триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації.

Ударним гелікоптером Ка-52 противник атакував наші позиції, за що влучним пострілом воїнів-зенітників "Алігатор" був збитий.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії загарбники значно посилили повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог продовжує атаки дронами-камікадзе. Увечері 26 жовтня з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу "Shahed-136". Силами протиповітряної оборони 3 збито над Миколаївщиною, 15 – над Одещиною, ще 1 – над Вінницькою областю.

Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати загарбників становлять:

53 окупанти,

2 міномети,

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",

2 бронемашини,

2 бліндажі з особовим складом.

Зауважимо, що у Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких 1 вдк та 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання 16 "Калібрів".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що з 22:00 26 жовтня до півночі росіяни випустили понад два десятки іранських безпілотників – більшість вдалось збити. Так, 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ. Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони.

До речі, від появи на фронтах російсько-української війни на Півдні ЗСУ збили вже 180 іранських дронів. Натомість наразі нарахували 40 влучань. Тобто, з 5 випущених дронів не завжди бодай 1 влучає в ціль.

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