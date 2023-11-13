Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів, – Садовий

Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий за результатами робочого візиту до Південної Кореї, інформує 24 Канал.

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Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості,

– сказав Садовий.

Міський голова зауважив, що корейський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну. Зокрема, у Львові планують створити ще один індустріальний парк – "за корейські гроші, для корейського бізнесу".

Інвестиції важливі

Крім того, за підтримки південнокорейських партнерів на базі лікарні Святого Луки збудують ще один медзаклад.

Андрій Садовий наголосив, що Південна Корея підтримує Україну, бо розуміє, що Україні важливо протистояти Росії, яка співпрацює з КНДР.

А також зазначив, що такі закордонні візити дуже важливі для залучення інвестицій в Україну.