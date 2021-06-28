Щоб захиститися від КНДР: Південна Корея хоче створити свій "Залізний купол"

Південна Корея планує розробити систему протиповітряної оборони за прикладом "Залізного купола". Так у країні хочуть захиститися від можливих ударів з боку КНДР.

Влада має намір захистити ключову інфраструктури від артилерійських загроз дальньої дії, які може завдати Північна Корея. Комітет на чолі з міністром оборони схвалив проєкт у понеділок, 28 червня.

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Південна Корея планує розробити власний "Залізний купол"

Згідно з затвердженим планом, створення південнокорейського "Залізного купола" обійдеться в 2,89 трильйона вон – це понад 2,5 мільярда доларів. Реалізація має розпочатися у 2022 році. Розробники планують повністю завершити протиоборонний комплекс у 2035 році.

Проєкт створено для захисту системи перехоплювачів за допомогою наших власних технологій, щоб підвищити наші можливості з протидії загрозам артилерії дальної дії,

– повідомили в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA – 24 канал).

Міністерство оборони ще у 2020 році обіцяло побудувати такі системи в довготривалій перспективі. Відповідна розробка має допомогти захистити:

основні об'єкти в Південній Кореї;

воєнну інфраструктуру;

систему безпеки.

Відомо, що КНДР розмістила близько 1 тисячі артилерійських знарядь біля лінії, яка ділить дві Кореї. Зокрема, на кордоні зосерджені 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню. Військові вважають, що зброя націлена безпосередньо на Сеул та інші мегаполіси.