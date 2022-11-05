У Південній Кореї шахтарі протримались 9 днів під землею завдяки каві
Джерело:BBC
У Південній Кореї двоє шахтарів провели 9 днів у пастці в заваленій шахті. Весь цей час вони харчувалися порошком із розчинної кави.
26 жовтня в Бонхві, на сході Південної Кореї, завалилася частина цинкової копальні. Двоє шахтарів у віці 62 та 56 застрягли на глибині майже 200 метрів під землею на 9 днів.
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Як чоловіки вижили
Щоб зігрітися, шахтарі розпалювали багаття та збудували намет із пластику. Гірники вижили завдяки тому, що пили воду, яка капала зі стелі, і вживали розчинну каву як їжу.
Зрештою, їх врятували в ніч на 4 листопада – більш ніж через 9 днів після обвалу. Гірників виявили сидячими пліч-о-пліч, так вони намагались зігрітися.
Племінниця одного з тих, хто вижив, розповіла, що її дядько не впізнав її, коли вийшов. Він був у масці для очей після майже десяти днів у темряві.
Як зараз почуваються шахтарі
Обидвох доставили до місцевої лікарні. Зараз вони перебувають у стабільному стані й повинні повністю одужати. Президент Юн Сок Йоль назвав їхній порятунок "воістину чудовим".
Дякую і ще раз дякую за те, що ви повернулися з перехрестя життя і смерті,
– написав він.
Напередодні у Південній Кореї трапилась велика трагедія
- 29 жовтня 2022 року у Південній Кореї трапилась одна з найбільших трагедій в історії.
- У Сеулі вперше за 3 роки святкували Хелловін без карантинних обмежень через COVID-19. На святкування прийшли близько 100 000 людей.
- Виникла жахлива тиснява, у якій в десятків людей зупинилося серце, ще десятки отримали травми та потрапили до лікарень. Загалом тиснява забрала життя 156 людей.
- За словами свідків, велика група людей ринула до спуску завширшки близько 4 метрів, і їх почали штовхати інші. За даними ЗМІ, хтось нібито побачив якусь знаменитість і кинулися туди, однак підтвердження цієї версії немає. Проте відомо, що під час трагедії у Сеулі загинув відомий корейський співак, актор та учасник реаліті-шоу Produce 101 Лі Джихан.