У Південній Кореї шахтарі протримались 9 днів під землею завдяки каві

У Південній Кореї двоє шахтарів провели 9 днів у пастці в заваленій шахті. Весь цей час вони харчувалися порошком із розчинної кави.

26 жовтня в Бонхві, на сході Південної Кореї, завалилася частина цинкової копальні. Двоє шахтарів у віці 62 та 56 застрягли на глибині майже 200 метрів під землею на 9 днів.

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Як чоловіки вижили

Щоб зігрітися, шахтарі розпалювали багаття та збудували намет із пластику. Гірники вижили завдяки тому, що пили воду, яка капала зі стелі, і вживали розчинну каву як їжу.

Зрештою, їх врятували в ніч на 4 листопада – більш ніж через 9 днів після обвалу. Гірників виявили сидячими пліч-о-пліч, так вони намагались зігрітися.

Племінниця одного з тих, хто вижив, розповіла, що її дядько не впізнав її, коли вийшов. Він був у масці для очей після майже десяти днів у темряві.

Як зараз почуваються шахтарі

Обидвох доставили до місцевої лікарні. Зараз вони перебувають у стабільному стані й повинні повністю одужати. Президент Юн Сок Йоль назвав їхній порятунок "воістину чудовим".

Дякую і ще раз дякую за те, що ви повернулися з перехрестя життя і смерті,

– написав він.

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