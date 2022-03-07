Південна Корея припиняє транзакції з російським Центробанком

Південна Корея приєднується до глобального руху запровадження фінансових санкцій проти Росії за напад на Україну. Сеул зупиняє операції з Центральним банком Росії.

Уряд Південної Кореї, втім, зазначив, що деталі рішення будуть трохи згодом. Після консультацій із профільними державними установами.

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А проте рішення прийняте: з Центробанком Росії корейці не співпрацюватимуть.

Так само як і США, які заборонили операції з Центральним банком Росії, мінфіном і суверенними фондами.

Так само як і Європейський Союз, що оголосив про аналогічні санкції.

Зауважимо, Південна Корея ще раніше долучилася до багатонаціональних санкцій проти Росії, враховуючи експортний контроль і вилучення Москви з глобальної платіжної системи SWIFT.

Корея вже зупинила операції з 7 великими банками Росії.

Та фактично заборонила інвестиції в російські державні облігації.

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