Південна Корея припиняє транзакції з російським Центробанком
7 березня 2022 , 05:47Читать новость на русском
Джерело:Yonhap
Південна Корея приєднується до глобального руху запровадження фінансових санкцій проти Росії за напад на Україну. Сеул зупиняє операції з Центральним банком Росії.
Уряд Південної Кореї, втім, зазначив, що деталі рішення будуть трохи згодом. Після консультацій із профільними державними установами.
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Корейці теж не хочуть працювати з Росією
А проте рішення прийняте: з Центробанком Росії корейці не співпрацюватимуть.
- Так само як і США, які заборонили операції з Центральним банком Росії, мінфіном і суверенними фондами.
- Так само як і Європейський Союз, що оголосив про аналогічні санкції.
Зауважимо, Південна Корея ще раніше долучилася до багатонаціональних санкцій проти Росії, враховуючи експортний контроль і вилучення Москви з глобальної платіжної системи SWIFT.
- Корея вже зупинила операції з 7 великими банками Росії.
- Та фактично заборонила інвестиції в російські державні облігації.
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