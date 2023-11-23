Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР: яка причина
Джерело:Reuters
Південна Корея 22 листопада призупинила участь в угоді з КНДР. Цей документ стосувався військової співпраці між двома державами.
Це сталося через те, що Північна Корея запустила свій супутник-шпигун на земну орбіту. Тепер КНДР, імовірно, слідкуватиме за сусідніми державами.
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Що відомо про призупинення військової угоди Південною Кореєю
Журналісти Reuters розповіли, що пакт між Південною та Північною Кореєю, відомий як Всеосяжна військова угода, був підписаний на саміті у 2018 році. Цей договір був спрямований на деескалацію напруженості між двома державами.
Однак після того, як КНДР запустила на земну орбіту свій супутник, це призвело до порушень домовленостей між країнами. Зрештою у Південній Кореї заявили, що посилюють спостереження на кордоні з КНДР.
У відповідь на це міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які призупинило в межах угоди.
Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії,
– сказали у міноборони КНДР.
Там також заявили, що буцімто Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між нею і КНДР станеться "безповоротне зіткнення".
Як КНДР запустила свій супутник-шпигун
- У Північній Кореї 22 листопада повідомили про успішний запуск супутника-шпигуна "Маліген-1". Він був запущений за допомогою ракети "Чолліма-1" із космодрому Сохе.
- На цю подію вже відреагували у Сполучених Штатах. Там наголосили, що пуск ракети, ймовірно, здійснили за допомогою балістичної ракети, використання якої заборонено резолюціями ООН.
- За запуском супутника особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. В КНДР також зазначили, що планують запустити в небо ще кілька подібних супутників.
- Варто зазначити, що військовий супутник-шпигун є одним із видів високотехнологічної зброї, розроблення якої КНДР анонсувала у контексті підвищення своєї "обороноздатності". Крім того, це дозволить КНДР слідкувати за діями сусідніх держав.