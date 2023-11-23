Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР: яка причина

Південна Корея 22 листопада призупинила участь в угоді з КНДР. Цей документ стосувався військової співпраці між двома державами.

Це сталося через те, що Північна Корея запустила свій супутник-шпигун на земну орбіту. Тепер КНДР, імовірно, слідкуватиме за сусідніми державами.

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Що відомо про призупинення військової угоди Південною Кореєю

Журналісти Reuters розповіли, що пакт між Південною та Північною Кореєю, відомий як Всеосяжна військова угода, був підписаний на саміті у 2018 році. Цей договір був спрямований на деескалацію напруженості між двома державами.

Однак після того, як КНДР запустила на земну орбіту свій супутник, це призвело до порушень домовленостей між країнами. Зрештою у Південній Кореї заявили, що посилюють спостереження на кордоні з КНДР.

У відповідь на це міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які призупинило в межах угоди.

Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії,

– сказали у міноборони КНДР.

Там також заявили, що буцімто Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між нею і КНДР станеться "безповоротне зіткнення".

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