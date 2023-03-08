Україна вперше отримає зброю за посередництва Південної Кореї: яке рішення схвалив Сеул

Уряд Південної Кореї у 2022 році схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць "Краб". Ці гаубиці побудовані з використанням південнокорейських деталей.

Про це агентству Reuters розповів представник оборонного відомства в Сеулі. Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася принаймні опосередковано надавати Україні компоненти озброєнь для війни з Росією.

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Сеул вперше опосередковано допомагає Україні зі зброєю

Офіційні особи Сеула раніше відмовлялися коментувати ситуацію з "Крабами". Бюро з контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло і схвалило передачу, повідомив Кім Хьонг-Чеол, директор відділу Європи і Азії Бюро міжнародного співробітництва.

Ми розглянули всю документацію і можливі питання всередині DAPA... після чого прийняли рішення видати ліцензію на експорт до Польщі,

– сказав він.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab – це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, британської башти BAE Systems, французької 155-мм гармати Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Польща відправила в Україну 18 "Крабів" у травні, і дві країни підписали замовлення на десятки інших. Владімір Путін звинуватив Сеул у наданні Україні зброї, заявивши, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.

У відповідь президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея, союзник США, не надавала жодної зброї Україні. Його адміністрація заявляє, що не планує змінювати цю політику.

Він також сказав, що південнокорейське законодавство ускладнює прямий продаж зброї країнам, що перебувають в активному конфлікті.

НАТО закликає Сеул допомагати Україні: що кажуть у Південній Кореї

Під час візиту до Сеула в січні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на інші країни, які змінили свою політику ненадання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, після вторгнення Росії.

Голова DAPA має право вирішувати, що експортувати, але на практиці це також залежить від волі президента, каже Ян Ук, науковий співробітник і експерт з питань оборони в сеульському Інституті політичних досліджень "Асан".

Уряд повинен враховувати всі позиції, включаючи позицію Міністерства закордонних справ, дипломатію, а також економічні міркування. Якщо Корея підтримає Україну, Росія може у відповідь продати Північній Кореї сучасні літаки або передати технології, які дійсно потрібні КНДР,

– зазначив він.

Південна Корея торік підписала з Польщею масштабну угоду на 5,8 мільярда доларів на постачання сотні ракетних пускових установок K239 Chunmoo, танків К2, самохідних гаубиць К9 і винищувачів FA-50.

Та Польща потребуватиме подальшого дозволу Південної Кореї для надання Україні будь-якої з цих нових видів озброєнь. Раніше представники DAPA підкреслювали, що ці продажі призначені для посилення оборони Польщі, а не для допомоги Україні.

Чутливість Південної Кореї до цього питання була підкреслена угодою про продаж 155-мм артилерійських снарядів США. Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що хочуть відправити боєприпаси в Україну, але Південна Корея наполягає на тому, що кінцевим користувачем мають бути Сполучені Штати.

Представник міністерства оборони Південної Кореї заявив, що переговори щодо цієї угоди тривають.