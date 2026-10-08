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24 Канал Новини політики Південна Корея відкликає посла з України
8 жовтня, 11:30
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Південна Корея відкликає посла з України

Вероніка Соцкова

Уряд Південної Кореї вирішив відкликати свого посла в Україні Пак Кі-чана на тлі дипломатичної напруженості між двома країнами. Причиною стали розбіжності навколо питання репатріації північнокорейських військовополонених.

Про це 8 жовтня повідомило Yonhap.

У чому причина?

Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило, що уряд ухвалив рішення відкликати посла Пак Кі-чана до країни.

У відомстві не уточнили всіх деталей рішення, однак воно було ухвалене на тлі дипломатичної напруженості з Україною щодо питання репатріації військовополонених із Північної Кореї.

Уряд сподівається на безпроблемне розв'язання невирішених питань між двома країнами та продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою, 
– заявили в Міністерстві закордонних справ Південної Кореї.

 

 

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