Протест проти відправки військ КНДР: Південна Корея викликала посла Росії

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва. Такий крок був знаком протесту проти відправлення північнокорейських військ до країни для участі у війні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на агентство Yonhap. За словами журналістів, Росія та Північна Корея все ще заперечують повідомлення про підготовку північнокорейських військ для участі у вторгненні в Україну.

Читайте також Треба впливати не на КНДР: як мав би діяти Захід, аби союз Путіна та Кім Чен Ина провалився

Південна Корея викликала російського посла

Зазначається, що посол зустрічався із першим заступником міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюном. Однак МЗС Південної Кореї не відповіло на запит про коментар.

Минулого тижня південнокорейська розвідка заявила, що Пхеньян має намір відправити до Росії 12 тисяч своїх військових для ​​участі у війні проти України. Півтори тисячі бійців спецназу нібито вже перебувають на військових базах на Далекому Сході "для навчання та акліматизації".

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що до листопада 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні. Перший кадровий склад із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області, використовуючи російську техніку та боєприпаси.