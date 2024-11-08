Південна Корея провела ракетні випробування у відповідь на провокації КНДР

Південна Корея відповіла на ракетні випробування КНДР. Країна запустила власну важку балістичну ракету Hyunmoo-II в акваторії Жовтого моря.

Запуск був здійснений у рамках навчань з пуском балістичної ракети малої дальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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Як Південна Корея випробовує балістичні ракети

Навчання з бойовими стрільбами балістичної ракети відбулися 7 листопада у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула.

Кілька днів тому КНДР випробовувала балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня міжконтинентальні ракети Hwasong-18.

За сценарієм навчань Південна Корея запустила ракети Hyunmoo-II у відповідь на ракетну атаку КНДР. Навчальна ракета уразила морську ціль, що імітувала ракетну установку Північної Кореї.

Навчання мають продемонструвати спроможність Сеула ефективно відповісти на провокації Пхеньяна та завдати точних ударів по об’єктах агресора. В Об’єднаному комітеті навчальних штабів ПІвденної Кореї разом із союзниками продовжують активно стежити за військовою діяльністю у КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету в бік Японії. Вона встановила нові рекорди за висотою та тривалістю польоту, досягнувши висоти 7000 км і перебуваючи в повітрі 86 хвилин.

Це відбулося через кілька годин після того, як США та Південна Корея засудили відправлення північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України.