У Південній Африці заборонять розводити левів у неволі з комерційною метою

У Південно-Африканській Республіці планують заборонити розведення левів у неволі з комерційною метою. Звірів вирощували для полювання або контактних зоопарків.

Міністерка з питань довкілля ПАР Барбара Крісі розповіла, що розведення левів у неволі має низку мінусів. Зокрема, шкодить екотуризму, а також збільшує ризик браконьєрства та незаконної торгівлі тваринами.

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За словами посадовиці, фахівці порадили заборонити утримування та розведення левів у неволі. Крісі пообіцяла, що вже найближчим часом розпочне відповідні консультації з представниками галузі.

Водночас Крісі пообіцяла, що заборону впроваджуватимуть поступово. Окрім того, зміни не стосуватимуться полювання на левів у дикій природі.

Наразі у ПАР дозволено полювати на левів – це є одним з головних джерел прибутку для туристичної галузі країни. Процес регулюють представники влади.

Фахівці також порадили владі провести консультації з іншими країнами регіону, щоб з'ясувати, чи можна дозволити продаж слонової та носорогової кісток.

Всесвітнє товариство захисту тварин заявило, що таке рішення Крісі є "сміливим кроком" та "перемогою для дикої природи".