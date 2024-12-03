Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан: що спричинило таке рішення

Південнокорейський президент Юн Сук Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. Він звинуватив опозицію Південної Кореї в антидержавній позиції.

За словами Йоля, опозиція країни контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про оголошення воєнного стану в Південній Кореї

Юн Сук Йоль заявив про антидержавницьку діяльність опозиційних сил під час телевізійного брифінгу. Він пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок".

Рейтинг схвалення президента Південної Кореї значно впав за останні місяці. Він з усіх сил намагався просувати свою програму проти контрольованого опозицією парламенту з того моменту, як вступив на посаду у 2022 році.

Консервативна Партія народної влади Йоля не зуміла домовитися з ліберальною Демократичною партією щодо бюджету на наступний рік.

Окрім цього, президент Південної Кореї також відкидав заклики до належного розслідування скандалів, пов'язаних із його дружиною та високопосадовцями. Цим самим він спричинив різкі докори своїх політичних конкурентів.

За даними видання, Демократична партія скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Йоля.