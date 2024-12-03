У Південній Кореї оголосили про введення воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у вівторок, 3 грудня, оголосив про введення "надзвичайного воєнного стану" на території країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News. Зазначається, що президент Південної Кореї назвав цей крок критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

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Чому в Південній Кореї оголосили воєнний стан

Юн Сук Йоль звинуватив південнокорейську опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили" та захистити конституційний демократичний порядок.

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи… Я оголошую надзвичайний воєнний стан,

– сказав Юн Сук Йоль.

Водночас президент не уточнив, які конкретно заходи вживатимуть у рамках воєнного стану.

Міністерство оборони Південної Кореї також наказало провести нараду ключових командувачів і закликало до посилення пильності.