У Південній Кореї помилують експрезидентку, засуджену до 22 років в'язниці. Раніше вона називала справи щодо себе "сфабрикованими".

Пак Кин Хе включили до списку помилуваних. Тобто вона потрапила під амністію перед Новим роком.

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Засудженя Пак Кин Хе отримала амністію

Рішення про амністію ухвалив уряд Південної Кореї.

Оголосили про спеціальне помилування Пак Кин Хе, колишній президентці, яка зараз відбуває 22-річний термін ув'язнення за корупцію,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, у політикині проблеми зі здоров'ям – вона була госпіталізована через біль у спині та попереку. Згогодом її внесли у список з майже 3 тисяч людей, яких піддали помилуванню.

У ЗМІ також пригадали, що їй у 2019 році зробили операцію на попереку.

Коротко про ув'язнення Пак Кин Хе

У січні 2021 року колишню президентаку країни Пак Кин Хе визнали винною у численних випадках зловживання владою, хабарництвом. Суд дав їй 24 роки ув'язнення.

Також політикиню оштрафували на 17 мільйнів доларів. Варто відзначити, що мовитьться про виявлені факти впливу на неї її близької подруги Чхве Сун Сіль.

Тоду суд вирішив, що жінка не мала жодної політичної посади, проте мала чималий вплив на прийняття політичних рішень у країні на найвищому рівні.

Саме тому в 2016 році почався скандал у Південній Кореї. Парламент проголосував за імпічмент, і Конституційний суд країни позбавив її посади. Після цього Пак Кин Хе арештували у березні 2017 року.

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