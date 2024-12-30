Розслідування авіатрощі: Південна Корея проведе масштабну перевірку системи авіаперевезень

Літак південнокорейської авіакомпанії Jeju Air розбився 29 грудня під час посадки в аеропорту Муан. Він не зміг приземлитися та врізався в огорожу на злітно-посадковій смузі.

У результаті трагедії загинули 179 людей, вижило лише 2 бортпровідників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Аварія стала найстрашнішою авіакатастрофою в Південній Кореї.

Дивіться також Майже дві сотні людей загинули: момент авіакатастрофи у Південній Кореї потрапив на відео

Що відомо про розслідування авіакатастрофи

Слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, зосередяться на ударі птаха та незвичайній відмові шасі в останні хвилини фатального польоту. Попри майже повне знищення літака, експерти зможуть отримати цінні дані для реконструкції події.

Ключовими стануть показання двох бортових пристроїв, які вже витягли з-під уламків. Один з них пошкоджений, тому його аналіз може потребувати додаткового часу.

Bloomberg пише, що катастрофа залишила кілька незвичайних питань. Експерти вважають, що поки зарано робити висновки про причини події.

Зіткнення з птахами в повітрі трапляються нечасто і рідко призводять до трагедій, оскільки літаки здатні деякий час працювати на одному двигуні. Невідомо також, чому не розгорнулися шасі, та чи пов’язана ця несправність з пташиним ударом, який обговорювали пілоти з диспетчерською вежею перед посадкою.

Слідчі вивчатимуть і низку інших факторів, зокрема дотримання персоналом авіалайнера інструкцій з безпеки, заходи аеропорту для запобігання пташиним ударам і можливе відключення системи електропостачання літака перед катастрофою, повідомили представники міністерства транспорту.

Оголошено перевірку всієї системи авіаперевезень країни

У понеділок, 30 грудня, у ще одного південнокорейського літака виникла проблема після зльоту. Це був Boeing 737-800 – аналогічний тому, що розбився 29 грудня.

Reuters повідомляє, що після цього виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чой Санг Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни.

Пріоритетом зараз є ідентифікація жертв, підтримка їхніх родин та лікування двох постраждалих. "Ще до того, як будуть оприлюднені остаточні результати, ми просимо чиновників прозоро розкрити процес розслідування аварії та оперативно поінформувати сім'ї загиблих", – заявив Чой на нараді в Сеулі.

Влада Південної Кореї оголосила про спеціальну перевірку всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються в країні. Окрім того, вона звернулася до компанії Boeing та виробника двигунів із запитом про участь у розслідуванні.

Як тільки буде проведено ліквідацію наслідків аварії, міністерство транспорту має провести надзвичайну перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден, щоб запобігти повторенню авіакатастроф,

– сказав він.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Девід Лірмаунт, один з авіаційних експертів, переконаний, що до зіткнення з бетонною стіною наприкінці злітно-посадкової смуги все було під контролем. "Якби там не було стіни, всі були б зараз живі", – заявив він.