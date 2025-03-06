У Південній Кореї винищувач скинув бомби на будинки неподалік Сеула: постраждали люди

Військово-повітряні сили Південної Кореї заявили, що один з їхніх винищувачів під час навчань випадково скинув декілька бомб не в тому місці. Внаслідок цього цивільні зазнали поранення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Korea Herald та RTHK.

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Що відомо про ситуацію

Так, вказується, що винищувач випадково скинув кілька бомб на село в Почхоні у четвер, пошкодивши кілька будівель.

Представник пожежної служби сказав, що з восьми поранених четверо зазнали серйозних травм. Сім будинків, у тому числі будівля церкви, були пошкоджені, хоча влада ще не повністю оцінила масштаби руйнувань.

Військово-повітряні сили Південної Кореї підтвердили, що під час бойових стрільб, які проводилися в рамках навчань Freedom Shield 2025, щорічних військових навчань між південнокорейськими та американськими військовими, винищувач KF-16 помилково випустив вісім бомб MK-82 за межами призначеного полігону поблизу тренувального полігону Seungjin у Почхоні.

Почхон розташований через 40 кілометрів від Сеула поблизу мілітаризованої лінії на кордоні з КНДР.