Південний міст у Києві відкривають для громадського транспорту

У Києві з 30 березня знов відкриють для громадського транспорту Південний міст. Ним курсуватимуть автобуси №22 та №91.

Як зазначили у КМДА, для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

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Рух громадського транспорту Південним мостом

Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

Окупанти відступають з Київщини

У КМДА нагадали, що водії мають пропускати машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Через провал усіх своїх планів російські окупанти змінюють свою тактику. Росіяни відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Натомість у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що Росія не відвела свої війська з Київського та Чернігівського напрямків. Наразі там тривають інтенсивні бої.

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