У Києві можуть частково зняти обмеження на рух Південним мостом, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко надав оновлені дані щодо руху деякими мостами столиці. Зокрема, йдеться про Південний міст.

Після консультацій із військовими там з'явилася можливість частково зняти обмеження на рух. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка.

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Дозволити рух мостом можуть лише з лівого на правий берег

Кличко нагадав, що у грудні 2024 мерія Києва зверталася до військових щодо відновлення руху Південним мостом. Тоді згоди на це не отримали.

Станом на 24 лютого така можливість все ж з'явилася.

На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості,

– написав міський голова Києва.

Він додав, щоб відновити рух мостом ще потрібні додаткові рішення військових. Консультації тривають.

Потім потрібно чекати на рішення Ради оборони міста.