Генеральний штаб Збройних Сил Україні опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 21 березня 2022 року.

Згідно з інформацією, на Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі.

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Крім того, російські окупанти намагаються здійснювати заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

"Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні", – додали в Генеральному штабі Збройних Сил України.

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