На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі
21 березня 2022 , 13:58Читать новость на русском
Генеральний штаб Збройних Сил Україні опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 21 березня 2022 року.
Згідно з інформацією, на Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі.
Важливо ЗСУ знищили 4 з 10 армій Росії: 5 авіаполків, 11 батальйонів танків та 34 бронетехніки
Крім того, російські окупанти намагаються здійснювати заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.
"Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні", – додали в Генеральному штабі Збройних Сил України.
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